Δολοφονία 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά: Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 19χρονος που συνελήφθη
Σήμερα αναμένεται η απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, έλαβε ο 19χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3), στην Καλαμαριά.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του της 1ης Τακτικής Ανακρίτριας, ωστόσο μετά από αίτημα που υποβλήθηκε από την υπεράσπισή του, πήρε νέα προθεσμία.
Ο 19χρονος κι ένα ακόμη νεαρό άτομο, διώκεται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.
Ο 23χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση απολογείται αργότερα σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα