Θεσσαλονίκη: «Υπάρχει ομερτά» λέει ο συνήγορος της οικογένειας του 20χρονου και κάνει έκκληση για πληροφορίες
Ο συλληφθείς ζήτησε εκ νέου προθεσμία και θα μεταφερθεί εκ νέου αύριο, Τετάρτη, στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί
Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκε σήμερα ο 23χρονος που συνελήφθη για τη φονική επίθεση, με θύμα έναν 20χρονο, στην Καλαμαριά.
Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, είπε ότι υπάρχει αμείωτο ενδιαφέρον «από όλο το πανελλήνιο, αλλά πρωτίστως της οικογένειας που θρηνεί τον 20χρονο νέο να μάθει και να ακούσει ποια είναι η θέση αυτού του κατηγορουμένου. […] Σήμερα, για άλλη μια φορά ο κατηγορούμενος ακολούθησε μια υπερασπιστική οδό και ζήτησε να μην απολογηθεί σήμερα και κατάφερε να πάει την επόμενη μέρα».
Ο κ. Σπυράτος τόνισε πως η απολογία παρατείνεται προκειμένου να προετοιμαστεί ο κατηγορούμενος, «για να δει τι θα πει, ποια θα είναι η τελική του θέση. Η αλήθεια όμως, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι μία. Όταν ένας κατηγορούμενος έρχεται και λέει την αλήθεια, την αποτυπώνει από την πρώτη, που λέμε, ειλικρινή προανακριτική του απολογία. Αυτά που είπε εν ολίγοις δεν μπορεί και να το αλλάξει».
Καταλήγοντας, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σημείωσε ότι υπάρχει ομερτά γύρω από το έγκλημα και μετέφερε έκκληση της οικογένειας για μαρτυρίες και πληροφορίες: «Η οικογένεια κάνει μία έκκληση σε όλους τους παράγοντες, είτε αυτοί είναι πρόσωπα εμπλεκόμενα στο επεισόδιο είτε είναι πρόσωπα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν κάτι είτε από μπαλκόνι, είτε περνώντας είτε είχαν ακούσει κάτι από εμπλεκόμενα πρόσωπα, να έρθουν και να, να συνεισφέρουν σε αυτή την
έρευνα. Διότι όπως είδαμε και έχει επιβεβαιωθεί και μέχρι σήμερα υπάρχει μία ομερτά, υπάρχει μία σιωπή και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος πάλι σήμερα δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί.»
«Υπάρχει ομερτά, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες»
