Η Ελλάδα ως προορισμός γαμήλιου τουρισμού
Στις 29 Απριλίου στην Αίγλη Ζαππείου το πρώτο θεματικό forum για τον γαμήλιο τουρισμό
Ο γαμήλιος τουρισμός και η διεθνής αγορά των destination weddings αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς του σύγχρονου τουρισμού.
Tο πρώτο θεματικό forum στην Ελλάδα θέτει στο επίκεντρο τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου.
Το Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2026 στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα, με διοργανωτή το Greek Destination Planners Association (GDPA), τον επίσημο επαγγελματικό φορέα των διοργανωτών destination weddings στην Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για τον κλάδο, δημιουργώντας μια ζωντανή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας. Εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, θεσμικοί φορείς, προορισμοί και διεθνείς experts θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, με κοινό στόχο την ανάδειξη των προοπτικών του τομέα.
«Η βιομηχανία των destination weddings αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας στον τουρισμό υψηλής αξίας. Το Forum επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και προορισμών για τις προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα και για την περαιτέρω καθιέρωση της χώρας μας ως κορυφαίου luxury wedding destination», σημειώνει ο Πρόεδρος του GDPA, Θωμάς Πολίτης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα destination weddings συγκαταλέγονται στους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους και υψηλής προστιθέμενης αξίας τομείς του σύγχρονου τουρισμού. Μια από τις πιο ιδιαίτερες και ευχάριστες τελετές σε όλες τις κουλτούρες του κόσμο, αποτελεί πλέον και μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία που συνδυάζει πολυήμερη παραμονή, φιλοξενία και αυθεντικές στιγμές για τους καλεσμένους, ενισχύοντας σημαντικά τόσο την τοπική οικονομία όσο και τη διεθνή εικόνα των προορισμών.
Μέσα από παρουσιάσεις διεθνών τάσεων, στοιχεία αγοράς και συζητήσεις με κορυφαίους επαγγελματίες και εκπροσώπους του τουρισμού, η διοργάνωση θα αναδείξει τις στρατηγικές που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα και στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού, wedding & event planners, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προορισμούς, φορείς του τουρισμού, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των destination weddings.
To Greek Destination Planners Association GDPA ιδρύθηκε το 2020 με βασική αποστολή την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για wedding και event tourism, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και τη συνεχή αναβάθμιση των επιχειρηματικών πρακτικών, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας γάμων και εκδηλώσεων.
Οι εγγραφές για το Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης: https://destinationplanners.gr/destination-weddings-tourism-forum-2026/
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν μειωμένο κόστος συμμετοχής, πραγματοποιώντας την εγγραφή τους έως τις 6 Απριλίου.
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε:
