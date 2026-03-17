Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Ήπειρο, κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο
Στα 11,9 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης - Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε, επίσης, τη δόνηση στα 4,1 Ρίχτερ
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ήπειρο, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πού εντοπίζεται το επίκεντροΤο επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 12.37 το μεσημέρι της Τρίτης 17/3, εντοπίζεται 11,9 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.
