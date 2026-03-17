Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Εννέα ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για ζημιές άνω των 6.000 ευρώ σε σχολικές μονάδες στη Θέρμη
Ταυτοποιήθηκαν 12χρονοι έως 16χρονοι για περιστατικά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία
Εννέα ανήλικοι, ηλικίας 12 έως 16 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο περιστατικών φθορών σε σχολικές μονάδες της Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Προηγήθηκε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από κοινού, σε εγκαταστάσεις και αντικείμενα που προορίζονται για το κοινό όφελος.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερις από τους ανήλικους προκάλεσαν, το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου 2025, φθορές σε δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, με το ύψος των ζημιών να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.
Σε δεύτερη περίπτωση, πέντε ανήλικοι προκάλεσαν, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2025, φθορές σε νηπιαγωγείο, με τις ζημιές να εκτιμώνται περίπου στις 2.000 ευρώ.
Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
