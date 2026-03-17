Καιρός: Έρχονται βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια από την Πέμπτη, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Δύο διαταραχές από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας φέρνουν αισθητή αλλαγή του καιρού στη χώρα





Δύο διαταραχές φέρνουν αλλαγή στο σκηνικό του καιρού Όπως προκύπτει και από τις δορυφορικές εικόνες που παραθέτει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, το σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα βρίσκεται ήδη «προ των πυλών». Η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί από δύο διαταραχές, με αποτέλεσμα ο καιρός να παρουσιάσει αισθητή μεταβολή από την σήμερα και κυρίως από την Πέμπτη και την Παρασκευή.







Υπάρχει μάλιστα μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Στα ορεινά, πάντως, οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές.



Βροχές και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο Οι βροχές σήμερα και αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Από την Πέμπτη και μετά, όμως, τα φαινόμενα θα γίνουν πιο γενικευμένα, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη.







Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Όπως όλα δείχνουν, η άνοιξη θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή για να επικρατήσει.



Η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση για την Αθήνα Στην Αθήνα, το δεκαήμερο ξεκινά με σχετικά ήπιο καιρό και μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 16 βαθμούς. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αναφέρει ο Κολυδάς σε νέα του ανάρτηση.



Η πιο ψυχρή περίοδος φαίνεται να εκτείνεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται στους 13 με 14 βαθμούς και τις ελάχιστες να υποχωρούν έως τους 10 με 11 βαθμούς, ενδεχομένως και χαμηλότερα, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών.



Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με λιγότερα φαινόμενα και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Προς το τέλος της περιόδου η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου άνοδο, φτάνοντας τους 17 με 18 βαθμούς, χωρίς όμως να αποκλείονται παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα.



Ο καιρός σήμερα Αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές. Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν από το πρωί στο Ιόνιο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη οι οποίες από το μεσημέρι θα επεκταθούν στα ορεινά στην Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τετάρτη 18-03-2026 Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 19-03-2026 Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.



Ο καιρός την Παρασκευή 20-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός το Σάββατο 21-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.