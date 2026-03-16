Χαρδαλιάς από την Παιανία: Ενισχύουμε τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της Ανατολικής Αττικής

Ευχαριστήριο μήνυμα του δημάρχου Παιανίας για τα έργα υποδομής στον Υμηττό

Ενδεικτικά προβλέπεται η δημιουργία στίβου 400 μ. οκτώ διαδρομών με κερκίδες 2.000 θέσεων, πεδίο τοξοβολίας 70 μ. έξι θέσεων αθλητών, δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης, δύο αντισφαίρισης και δύο padel, η κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (κτίρια για αποδυτήρια με όργανα για προθέρμανση, για στάθμευση και ψυχαγωγία, ανοικτό θέατρο 500 θέσεων, εντευκτήριο και παιδική χαρά). Επίσης, θα τοποθετηθούν σκίαστρα με παγκάκια και κρουνοί, ενώ στον υπόλοιπο χώρο, θα υπάρχουν φυτά.Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τον δήμαρχο Παιανίας για τη συνεργασία και την προτεραιοποίηση σειράς σημαντικών έργων, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, όπως είναι η Αττική, με περισσότερους από 4 εκατ. κατοίκους και 5 έως 6 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο, όπου για πολλά χρόνια βασικές υποδομές παρέμειναν χωρίς την απαραίτητη συντήρηση και αναβάθμιση, αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση.«Σήμερα», πρόσθεσε ο κ Χαρδαλιάς, «προχωρούμε με σχέδιο, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στενή συνεργασία μεταξύ Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας, ώστε να καλύψουμε τα κενά του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές». Υπογράμμισε ότι απαιτείται εγρήγορση και συνεννόηση, αλλά και «να σταματήσει το “μπαλάκι”» αρμοδιοτήτων από την Πολιτεία προς την Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού. Κι όποτε γίνεται αυτό, προφανώς και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την όποια ευθύνη, αρκεί αυτό να γίνεται με όρους αξιοπρέπειας από εμάς και ευθύνης από την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να μας μεταβιβάσει και τους αντίστοιχους πόρους που απαιτούνται».Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε την Παιανία «ως δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή η οποία χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια για την κάλυψη βασικών υποδομών».Αναφερόμενος στο αποχετευτικό, είπε ότι αποτελεί «μεγάλο και σύνθετο στοίχημα», το οποίο χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα ξεκινήσει σύντομα συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.«Ιδιαίτερα σημαντικές», χαρακτήρισε ο κ. Χαρδαλιάς τις παρεμβάσεις προς το σπήλαιο, τις αστικές αναπλάσεις, όπως και την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο «θα αναδείξει την περιοχή σε έναν σύγχρονο πυρήνα άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής».Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί ο Μάδης ως πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ρόλος τον οποίο, όπως υπενθύμισε, υπηρέτησε και ο ίδιος επί 13 συναπτά έτη, τονίζοντας: «. Η δουλειά που γίνεται στον ΣΠΑΥ είναι ιδιαίτερα σημαντική και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων των φορέων, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του βουνού τόσο για τις τωρινές όσο και για τις επόμενες γενιές».Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης,».«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Περιφερειάρχη, γιατί η συνεργασία μας έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα. Σημαντικές παρεμβάσεις που για χρόνια βρίσκονταν στο στάδιο του σχεδιασμού μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Πραγματικά, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, μόνο ευγνωμοσύνη οφείλω στον Περιφερειάρχη, γιατί δεν στεκόμαστε στα λόγια – περνάμε στην πράξη», δήλωσε ο δήμαρχος Παιανίας.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Παιανίας, το οποίο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Δήμο, καθώς καλύπτει μια κρίσιμη περιβαλλοντική ανάγκη και βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής για τους κατοίκους.Παράλληλα, στάθηκε στις παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, τις αστικές αναπλάσεις και την αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έργα που δημιουργούν νέες δυνατότητες άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού για τους δημότες.«Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής σε όλα αυτά είναι καθοριστική», σημείωσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο που είχε επιτελέσει επί 13 συναπτά έτη ο Νίκος Χαρδαλιάς στον ΣΠΑΥ, στον οποίο σήμερα πρόεδρος είναι ο ίδιος ο κ. Μάδης.