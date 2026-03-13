Συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: «Έπεσα κάτω και βρήκα το μαχαίρι» είπε στους αστυνομικούς
Συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: «Έπεσα κάτω και βρήκα το μαχαίρι» είπε στους αστυνομικούς
Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, οπαδούς του ΠΑΟΚ όπως είπε, που τον χτυπούσαν με τα χέρια
Σε άμυνα φέρεται να ισχυρίζεται ότι ήταν ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά χθες το βράδυ, που παρουσιάστηκε νωρίτερα στις Αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, οπαδούς του ΠΑΟΚ όπως είπε, που τον χτυπούσαν με τα χέρια.
«Από τα χτυπήματα έπεσε κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.
Σημειώνεται, πάντως, ότι από την πλευρά τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην κατάθεσή τους δήλωσαν ότι ο ταυτοποιημένος δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά μαζί του υπήρχε ένα ακόμη άτομο.
Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία - νεκροτομή.
Νωρίτερα, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.
Η ιατροδικαστής στο σημείο της δολοφονίας:
Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα.
Εκτός από τα βίντεο που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, αυτό που θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση είναι οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ αλλά και η απολογία του δράστη εφόσον συλληφθεί.
Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι πρέπει και οι δύο φίλοι του θύματος, αλλά και όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει, ενώ τόνισε ότι η οικογένεια του θύματος έχει ενδείξεις αθλητικής βίας.
«Εμείς έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας, η ασφάλεια Θεσσαλονίκης το ανέθεσε στο τμήμα αθλητικής βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Το τμήμα ανθρωποκτονιών θα έλεγα πως έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε προς τα εκεί το περιστατικό στους κύκλους της αστυνομίας, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την υπόθεση που για να κατευθύνθηκαν εκεί, σημαίνει πως κάτι υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για το πώς το θύμα βρέθηκε στην Καλαμαριά, καθώς διαμένει στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Σπυράτος είπε: «Το θύμα μένει στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά δεν γνωρίζω πώς βρέθηκαν εκεί γιατί ανέλαβα πρόσφατα την υπόθεση. Θα παρακαλέσω όμως ξανά ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να επαναληφθεί πως οι νέοι άνθρωποι που είναι γύρω από τα αθλητικά σωματεία και ίσως ξέρουν προηγούμενο ιστορικό αυτών των ανθρώπων, να δώσουν στοιχεία είτε μέσω της εκπομπής σας είτε σε εμάς, την ασφάλεια, για να βοηθήσουν να λυθεί αυτό το περιστατικό γιατί καταλαβαίνουν πως χάθηκε ένα 20χρονο παιδί και η οικογένεια μέσα στο θρήνο της αυτήν τη στιγμή ζητά την απόδοση της δικαιοσύνης, υπάρχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία και πιστεύουμε πως θα κάνουν τη δουλειά τους».
Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, οπαδούς του ΠΑΟΚ όπως είπε, που τον χτυπούσαν με τα χέρια.
«Από τα χτυπήματα έπεσε κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.
Σημειώνεται, πάντως, ότι από την πλευρά τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην κατάθεσή τους δήλωσαν ότι ο ταυτοποιημένος δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά μαζί του υπήρχε ένα ακόμη άτομο.
Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέτασηΣτο μεταξύ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη.
Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία - νεκροτομή.
Νωρίτερα, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.
Η ιατροδικαστής στο σημείο της δολοφονίας:
Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα.
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με το κίνητρο
Εκτός από τα βίντεο που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, αυτό που θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση είναι οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ αλλά και η απολογία του δράστη εφόσον συλληφθεί.
«Έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας»Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, τόνισε ότι «η οικογένεια του θύματος είναι συντετριμμένη. Έχουν να διαχειριστούν ένα γεγονός που έχει σοκάρει τη χώρα. Καταλαβαίνετε την κατάσταση και επανερχόμαστε σε αυτόν το φαύλο κύκλο της βίας. Ένα φαύλο κύκλο μιας εξαιρετικής δύσκολης κατάστασης για όλους, της βίας. Επειδή και εγώ δεν έχω αρκετές πληροφορίες για την υπόθεση καθώς την έχω αναλάβει εδώ και μισή ώρα. Αυτό που έχω να μεταφέρω εγώ είναι η έκκληση της οικογένειας να ανοίξουν τα στόματα, σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή. Ανώνυμα ή επώνυμα να δώσουν πληροφορίες, μέσα από την εκπομπή σας δώστε αυτό το μήνυμα, αυτήν την εντολή έχω από την οικογένεια. Αν κάποιος δε θέλει να απευθυνθεί στην αστυνομία ακόμα και το δικό μου τηλέφωνο είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε για να μας δώσει στοιχεία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο σημείο να έχουμε μια φυγή η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ούτε σε κάμερα, ούτε σε κάποιον που διήλθε από εκεί».
Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι πρέπει και οι δύο φίλοι του θύματος, αλλά και όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει, ενώ τόνισε ότι η οικογένεια του θύματος έχει ενδείξεις αθλητικής βίας.
«Εμείς έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας, η ασφάλεια Θεσσαλονίκης το ανέθεσε στο τμήμα αθλητικής βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Το τμήμα ανθρωποκτονιών θα έλεγα πως έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε προς τα εκεί το περιστατικό στους κύκλους της αστυνομίας, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την υπόθεση που για να κατευθύνθηκαν εκεί, σημαίνει πως κάτι υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για το πώς το θύμα βρέθηκε στην Καλαμαριά, καθώς διαμένει στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Σπυράτος είπε: «Το θύμα μένει στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά δεν γνωρίζω πώς βρέθηκαν εκεί γιατί ανέλαβα πρόσφατα την υπόθεση. Θα παρακαλέσω όμως ξανά ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να επαναληφθεί πως οι νέοι άνθρωποι που είναι γύρω από τα αθλητικά σωματεία και ίσως ξέρουν προηγούμενο ιστορικό αυτών των ανθρώπων, να δώσουν στοιχεία είτε μέσω της εκπομπής σας είτε σε εμάς, την ασφάλεια, για να βοηθήσουν να λυθεί αυτό το περιστατικό γιατί καταλαβαίνουν πως χάθηκε ένα 20χρονο παιδί και η οικογένεια μέσα στο θρήνο της αυτήν τη στιγμή ζητά την απόδοση της δικαιοσύνης, υπάρχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία και πιστεύουμε πως θα κάνουν τη δουλειά τους».
