Παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ ο νεαρός που είχε ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη
Ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση και όταν έπεσε «βρήκε ένα μαχαίρι» - Το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη - Ο νεαρός που ταυτοποιήθηκε έφτασε στα γραφεία της ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του
Παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του ο νεαρός που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην φονική επίθεση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια. Έπεσε κάτω και τότε, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του «βρήκε» ένα μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο, στον οποίο δεν σκόπευε να κάνει κακό. Όπως υποστηρίζει ήταν μόνος, ενώ η ομάδα των νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ λένε ότι μαζί του ήταν ένα ακόμη άτομο.
Στο μεταξύ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη.
Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία - νεκροτομή.
Νωρίτερα, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.
Η ιατροδικαστής στο σημείο της δολοφονίας:
Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα. Εκτός από τα βίντεο που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, αυτό που θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση είναι οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ αλλά και η απολογία του δράστη εφόσον συλληφθεί.
Το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση:
Η ιατροδικαστής στο σημείο της δολοφονίας:
Το χρονικόΌλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση γύρω στις 10 το βράδυ για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον νεαρό. Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και γύρω στις 12:30 κατέληξε.
Το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση:
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των 10 δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο.
Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στο protothema.gr αναφέρουν ότι οι δράστες μαχαίρωσαν τον 20χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, δίπλα σε έναν κάδο.
«Είδαμε το παιδί, αιμόφυρτο. Τον χτύπησαν έπεσε κάτω» είπε ένας κάτοικος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα