Φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα σε έρευνες του Ελληνικού FBI
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Μαλανδρίνου Αστυνομία Έρευνα

Οι Αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένη έρευνα σε 16 κελιά και έγινε σύλληψη τεσσάρων έγκλειστων

1 ΣΧΟΛΙΟ
Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν στελέχη του Ελληνικού FBI το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων έγκλειστων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 κελιά και μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μαχαίρια και αυτοσχέδιο σουβλί

4 κινητά τηλέφωνα με φορτιστή

Κρίκος με 3 κλειδιά

Ιδιόχειρες σημειώσεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Best of Network

Δείτε Επίσης