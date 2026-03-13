Φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα σε έρευνες του Ελληνικού FBI
Φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα σε έρευνες του Ελληνικού FBI
Οι Αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένη έρευνα σε 16 κελιά και έγινε σύλληψη τεσσάρων έγκλειστων
Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν στελέχη του Ελληνικού FBI το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων έγκλειστων.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 κελιά και μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
2 μαχαίρια και αυτοσχέδιο σουβλί
4 κινητά τηλέφωνα με φορτιστή
Κρίκος με 3 κλειδιά
Ιδιόχειρες σημειώσεις
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 κελιά και μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
2 μαχαίρια και αυτοσχέδιο σουβλί
4 κινητά τηλέφωνα με φορτιστή
Κρίκος με 3 κλειδιά
Ιδιόχειρες σημειώσεις
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
