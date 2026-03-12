Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική

Οι τρεις ιδιοκτήτες της επιχείρησης, η ναυαγοσώστρια, ο αρχηγός της κατασκήνωσης και η ομαδάρχισσα της άτυχης 8χρονης κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια