Δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή στα Χανιά: Βρέθηκε πολεμικό όπλο και κλεμμένα ζώα σε ποιμνιοστάσιο

Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής





Η επιχείρηση έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (11/3) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, με τη συνδρομή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων. Οι συλληφθέντες είναι ένας 26χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων, παραβάσεις που αφορούν ζώα συντροφιάς, καθώς και για παραβίαση κανονισμών σχετικών με τη ζωοκλοπή.



Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής.



Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στο ποιμνιοστάσιο που ανήκει στον 26χρονο όσο και στην κατοικία όπου διαμένει μαζί με την 53χρονη, σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά.



Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:







- ένα πιστόλι κρότου



- δύο κυνηγετικά όπλα



- τρεις αυτοσχέδιοι πυροκροτητές



- δύο ξιφολόγχες



- 68 γραμμάρια πυρίτιδας



- 120 φυσίγγια διαφόρων τύπων



- 123 κάλυκες



- δύο γεμιστήρες



Παραβάσεις και για τα ζώα Κατά τον έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο διαπιστώθηκαν και παραβάσεις που σχετίζονται με τη ζωοκλοπή, καθώς ορισμένα ζώα δεν έφεραν τα απαραίτητα ενώτια αναγνώρισης, ενώ δεν κατέστη δυνατή και η πλήρης καταμέτρηση του κοπαδιού.



Παράλληλα, εντοπίστηκαν τρία σκυλιά για τα οποία δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας των ζώων συντροφιάς.



Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.