Ανήλικοι διέρρηξαν φορτηγό στη Θεσσαλονίκη, άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ: Προσπάθησαν να διαρρήξουν και κατάστημα

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους

Όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 40.000 ευρώ, κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν τα προηγούμενα 24ωρα, τέσσερις ανήλικοι, από σταθμευμένο φορτηγό το οποίο διέρρηξαν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι ίδιοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποπειράθηκαν - επιπλέον - να διαρρήξουν κατάστημα.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
