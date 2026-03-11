Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Επαναπατρίστηκαν 778 Έλληνες από το Ντουμπάι και την Ντόχα
Με την πτήση από το Ντουμπάι επέστρεψαν συνολικά 503 άτομα, ενώ από τη Ντόχα έφτασαν ακόμα 275 ατομα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.
To απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου, 778 Έλληνες πολίτες επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά από εγκλωβισμό στην περιοχή λόγω των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα, με την πτήση από το Ντουμπάι επέστρεψαν 489 ενήλικες και 14 παιδιά, συνολικά 503 άτομα, ενώ με την πτήση από τη Ντόχα έφτασαν ακόμα 275 Έλληνες.
Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς, καθώς και ειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία στα κινητά τους τηλέφωνα, με οδηγίες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων.
Όπως ανέφεραν, ακόμη και πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι ασφαλείας στο αεροδρόμιο και στον εναέριο χώρο, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ασφαλές σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί δεύτερος έλεγχος πριν την επιβίβαση.
Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με άμεση κινητοποίηση ακόμη και για μικρά περιστατικά στο χώρο του αεροδρομίου.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και ειδική πτήση για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες και δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν με τις υπάρχουσες πτήσεις, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Η σχετική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί πιθανότατα προς το τέλος της εβδομάδας.
