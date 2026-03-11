Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Δεκάχρονο παιδί υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, σώθηκε χάρη στους διασώστες του ΕΚΑΒ
Δεκάχρονο παιδί υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, σώθηκε χάρη στους διασώστες του ΕΚΑΒ
Το περιστατικό έγινε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο – Το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο για εξετάσεις
Καρδιακή ανακοπή υπέστη το μεσημέρι ένα παιδί 10 ετών στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο.
Σύμφωνα με τοthestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, το παιδί επανήλθε.
Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.
Σύμφωνα με τοthestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, το παιδί επανήλθε.
#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Ανάταξη_καρδιακής_ανακοπής #Ασθενοφόρο— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) March 11, 2026
Σήμερα 11/03/2026 Διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ανακοπής παιδιού 10 ετών σε κολυμβητήριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο εφαρμόστηκαν άμεσα πρωτόκολλο… pic.twitter.com/BX5gV7BOvY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα