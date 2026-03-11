Δεκάχρονο παιδί υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, σώθηκε χάρη στους διασώστες του ΕΚΑΒ
Δεκάχρονο παιδί υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, σώθηκε χάρη στους διασώστες του ΕΚΑΒ

Το περιστατικό έγινε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο – Το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο για εξετάσεις

Δεκάχρονο παιδί υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, σώθηκε χάρη στους διασώστες του ΕΚΑΒ
Καρδιακή ανακοπή υπέστη το μεσημέρι ένα παιδί 10 ετών στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο.

Σύμφωνα με τοthestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, το παιδί επανήλθε.

Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.
