Εξαρθρώθηκε σπείρα στη Σκιάθο για τηλεφωνική απάτη με προπληρωμένες κάρτες, δύο συλλήψεις
Τα μέλη της σπείρας προσποιούνταν τους τραπεζικούς υπαλλήλους, έπειθαν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τους κωδικούς
Πέντε περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, εκ των οποίων τέσσερις τετελεσμένες και μία σε απόπειρα, εξιχνιάστηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, έπειτα από αστυνομική έρευνα που αφορούσε περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναφέρει το thenewspaper.gr.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Σκιάθο, Κέρκυρα, Σάμο, Νάξο και Πρέβεζα, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ενός 48χρονου άνδρα και μιας 23χρονης γυναίκας, καθώς και σε βάρος άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών τους.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες φέρονται να είχαν συγκροτήσει ομάδα και κατά το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιουλίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025 επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους, προσποιούμενοι στελέχη τραπεζών.
Με διάφορα προσχήματα, έπειθαν τους παθόντες είτε να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες τύπου PAYSAFE και να τους αποκαλύψουν τους κωδικούς τους, είτε να προχωρήσουν σε μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.
Από τη δράση τους κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά το ποσό των 3.876 ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.
