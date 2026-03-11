Ορίστηκε η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ
Ορίστηκε η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ
Στη νέα σύνθεση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από διαφορετικά πεδία της ιατρικής και των βιοεπιστημών
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ορίστηκε η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.
Το συμβούλιο αποτελεί βασικό επιστημονικό όργανο του οργανισμού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ζητήματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικής επιτήρησης και υγειονομικής πολιτικής.
Στη νέα σύνθεση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από διαφορετικά πεδία της ιατρικής και των βιοεπιστημών, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα.
Το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2. Αντιπρόεδρος – Λιακάκος Θεόδωρος
Ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3. Λουκίδης Στυλιανός
Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
4. Μάγειρα Ελένη
Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας – Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
5. Σεργεντάνης Θεόδωρος
Αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
6. Χρυσοχόου Χριστίνα
Επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας – Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
7. Μάρκου Αθηνά
Επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Το συμβούλιο αποτελεί βασικό επιστημονικό όργανο του οργανισμού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ζητήματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικής επιτήρησης και υγειονομικής πολιτικής.
Στη νέα σύνθεση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από διαφορετικά πεδία της ιατρικής και των βιοεπιστημών, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα.
Το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Tακτικά μέλη1. Πρόεδρος – Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2. Αντιπρόεδρος – Λιακάκος Θεόδωρος
Ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3. Λουκίδης Στυλιανός
Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
4. Μάγειρα Ελένη
Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας – Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
5. Σεργεντάνης Θεόδωρος
Αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
6. Χρυσοχόου Χριστίνα
Επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας – Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
7. Μάρκου Αθηνά
Επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Αναπληρωματικά μέλη1. Κόλλιας Αναστάσιος
Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2. Κολοβού Κυριακή,
Επίκουρη Καθηγήτρια Δωρεάς Οργάνων & Παθολογίας Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3. Μπριασούλης Αλέξανδρος,
Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
4. Πουλάκου Γαρυφαλλιά,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
5. Λιόντος Μιχαήλ,
Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
6. Πιτυρίγκα Βασιλική,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα