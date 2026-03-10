Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηρωίνη Σύλληψη Ρέντης

Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δείτε βίντεο

Στην επιχείρηση του ελληνικού FBI συνελήφθησαν ένας 50χρονος και μια 46χρονη

Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 50χρονου και μιας 46χρονης που έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα-καβάτζα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη προχώρησαν τη Δευτέρα στελέχη του ελληνικού FBI.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από πληροφορίες για τη δράση των δύο συλληφθέντων.

Στο παράπηγμα που έγινε η αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους 13,584 κιλών, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

10032026 Επιχείριση ΥΔΝ


Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης