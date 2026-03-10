Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δείτε βίντεο
Στην επιχείρηση του ελληνικού FBI συνελήφθησαν ένας 50χρονος και μια 46χρονη
Στη σύλληψη ενός 50χρονου και μιας 46χρονης που έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα-καβάτζα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη προχώρησαν τη Δευτέρα στελέχη του ελληνικού FBI.
Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από πληροφορίες για τη δράση των δύο συλληφθέντων.
Στο παράπηγμα που έγινε η αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους 13,584 κιλών, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
