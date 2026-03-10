Πότε αλλάζει η ώρα

Πώς αλλάζει η ώρα στις ηλεκτρονικές συσκευές

Κλείσιμο

Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Συμβουλές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν:



-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας

-Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας

-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι

-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας

