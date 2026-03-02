Αλλαγή ώρας 2026 - Μάρτιος: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά, συμβουλές για να μην χαλάσει ο ύπνος
Αλλαγή ώρας 2026 - Μάρτιος: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά, συμβουλές για να μην χαλάσει ο ύπνος

Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών στην θερινή - Οι ημέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν, ενώ οι νύχτες φαίνεται να μικραίνουν ελαφρά

Αλλαγή ώρας 2026 - Μάρτιος: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά, συμβουλές για να μην χαλάσει ο ύπνος
Σταθερό παραμένει και το 2026 το χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή ώρας, με τα ρολόγια να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ανεξάρτητα από το πότε πέφτει το Πάσχα.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2026

Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ. οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 π.μ.

Πρόκειται για την καθιερωμένη μετάβαση στη θερινή ώρα, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Συμβουλές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν:

-Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου
-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας
-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι
-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας
-Αποφεύγουμε τα ξενύχτια



