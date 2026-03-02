H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Αλλαγή ώρας 2026 - Μάρτιος: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά, συμβουλές για να μην χαλάσει ο ύπνος
Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών στην θερινή - Οι ημέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν, ενώ οι νύχτες φαίνεται να μικραίνουν ελαφρά
Σταθερό παραμένει και το 2026 το χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή ώρας, με τα ρολόγια να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ανεξάρτητα από το πότε πέφτει το Πάσχα.
-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας
-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι
-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας
-Αποφεύγουμε τα ξενύχτια
Πότε αλλάζει η ώρα το 2026Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ. οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 π.μ.
Πρόκειται για την καθιερωμένη μετάβαση στη θερινή ώρα, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.
Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώραΗ θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
