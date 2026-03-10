Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Με περιοριστικούς όρους Δαρδανελιώτης και συμβολαιογράφος για τη διαθήκη 1 εκατ. ευρώ της 92χρονης στο Κολωνάκι
Η νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της πλαστής διαθήκης, όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι και η σύνδεση με την υπόθεση του ετεροθαλή αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου
Τον δρόμο της Ποινικής Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση της διαθήκης 92χρονης γυναίκας από το Κολωνάκι, καθώς ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης και η συμβολαιογράφος που φέρεται να συνέταξε την επίμαχη δημόσια διαθήκη απολογήθηκαν ενώπιον ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με Εισαγγελικές πηγές που γνωρίζουν καλά τα στοιχεία της δικογραφίας, στον Μιχάλη Δαρδανελιώτη, νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΜΚΕ «Αλυσίδα Ελπίδας Ατόμων με Νεοπλασματικές Ασθένειες - Chain of Hope», αποδίδεται η κατηγορία της πλαστογραφίας και της ηθικής αυτουργίας σε βαθμό κακουργήματος για την πράξη της ψευδούς βεβαίωσης με στόχο η εταιρεία του να εγκατασταθεί κληρονόμος της 92χρονης αποβιώσασας και να προσποριστεί μεγάλο οικονομικό όφελος.
Σε βαθμό κακουργήματος για πράξεις που σχετίζονται με τη σύνταξη της διαθήκης κατηγορείται και η συμβολαιογράφος Ε.Σ. που συνέταξε τη διαθήκη, η οποία υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη κριθεί πλαστή από τα πολιτικά δικαστήρια.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα πάντα με διασταυρωμένες πληροφορίες, και οι δύο κατηγορούμενοι απάντησαν καταφατικά σε ερώτηση του ανακριτή σχετικά με το αν έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν.
Άλλωστε, από την έρευνα του Πρώτου Θέματος έχουν αναδειχθεί και άλλες παρόμοιες υποθέσεις, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται τόσο ο Δαρδανελιώτης όσο και η συμβολαιογράφος Ε.Σ., γεγονός που εντείνει το ενδεχόμενο ύπαρξης επαναλαμβανόμενου μοτίβου στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια υπόθεση που είχε ήδη απασχολήσει τη Δικαιοσύνη.
Χαρακτηριστικά, οι νόμιμοι κληρονόμοι της 92χρονης είχαν προσφύγει και στα πολιτικά δικαστήρια κατά της διαθήκης που εμφάνισε η εταιρεία του Δαρδανελιώτη , υποστηρίζοντας ότι είναι πλαστή και δικαιώθηκαν με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε ότι οι υπογραφές της ηλικιωμένης δεν ήταν γνήσιες αλλά προϊόν απομίμησης του γραφικού χαρακτήρα της.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την απολογία των κατηγορουμένων, τόσο η συμβολαιογράφος Ε.Σ. όσο και ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης φέρεται να δήλωσε ότι η «Αλυσίδα Ελπίδας» είχε γίνει γνωστή μέσω των κοινωνικών διαδικτύων και των τηλεοπτικών εκπομπών όπως οι «360 μοίρες» της Σοφίας Παπαϊωάννου και «Αλήθειες με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη, στις οποίες εμφανίστηκε ο ίδιος μιλώντας για το φιλανθρωπικό έργο του, και ότι μέσα από αυτή τη δημοσιότητα τον είχε προσεγγίσει και η 92χρονη.
Κατά τα όσα επίσης φέρεται να δήλωσε, είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το σπίτι της ηλικιωμένης και μάλιστα εκείνος ήταν που της πρότεινε τη συγκεκριμένη συμβολαιογράφο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ΑΜΚΕ «Αλυσίδα Ελπίδας» έχει παύσει τη δράση της έως ότου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις.
Από την πλευρά της, η συμβολαιογράφος Ε.Σ. φέρεται να υποστήριξε ότι πράγματι είχε μεταβεί στο διαμέρισμα της 92χρονης στο Κολωνάκι για τη σύνταξη της διαθήκης και ότι λειτούργησε σύμφωνα με τον νόμο. Για τον Μιχάλη Δαρδανελιώτη ανέφερε ότι τον γνώριζε από παλαιότερα, καθώς είχαν συναντηθεί για θέματα αγοραπωλησίας ακινήτων.
Οι όροιΔικαστικές πηγές αναφέρουν ότι μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην προφυλάκισή τους, επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους στον Δαρδανελιώτη και τη συμβολαιογράφο. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε η καταβολή χρηματικής εγγύησης και η υποχρεωτική εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.
Η σύνδεση με την υπόθεση του ετεροθαλή αδελφού του Νίκου ΣεργιανόπουλουΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα ίδια πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση της 92χρονής εμφανίζονται και στην πολύκροτη υπόθεση διαθήκης που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, εκείνη του Λεωνίδα Λαγουδάκη, ετεροθαλή αδελφού του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου.
Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης και η συμβολαιογράφος Ε.Σ.
Στην περίπτωση αυτή, η «Αλυσίδα Ελπίδας» προχώρησε μέσω του Δαρδανελιώτη στην αποδοχή της κληρονομιάς και αμέσως στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Λαγουδάκη, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 1,25 εκατ. ευρώ.
Εσχάτως, πρόσφατη δικαστική πραγματογνωμοσύνη φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπογραφή του Λαγουδάκη στη σχετική διαθήκη δεν είναι γνήσια, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των Αρχών για την υπόθεση.
Η υπόθεση του Λαγουδάκη συνδέεται άμεσα με την ήδη υπό εισαγγελική έρευνα δράση της ΑΜΚΕ «Αλυσίδα Ελπίδας Ατόμων με Νεοπλασματικές Ασθένειες» και του ιδρυτή της, Μιχάλη Δαρδανελιώτη, έρευνα που ξεκίνησε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, η οποία είχε εκδώσει σχετική διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και του ιδρυτή της.
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τα χρήματα που φέρεται να αποκόμισε από εγκληματική δραστηριότητα ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 800.000 ευρώ.
Οι αποκαλύψεις για την εταιρεία, η οποία ήδη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ακινήτων, έχουν οδηγήσει σε μια σειρά δικαστικών και δημοσιογραφικών ερευνών, φέρνοντας στο φως σοβαρές ενδείξεις περί ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος με στόχο τις περιουσίες ανυποψίαστων ηλικιωμένων ατόμων.
