Με περιοριστικούς όρους Δαρδανελιώτης και συμβολαιογράφος για τη διαθήκη 1 εκατ. ευρώ της 92χρονης στο Κολωνάκι

Η νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της πλαστής διαθήκης, όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι και η σύνδεση με την υπόθεση του ετεροθαλή αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου