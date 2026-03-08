Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στη Σητεία, καίει σε χορτολιβαδική έκταση
Από τις φλόγες δεν κινδυνεύει οικισμός, ενώ η πυρκαγιά καίει σε σχετικά δύσβατο σημείο
Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια της Πυροσβεστικής να κατασβέσει φωτιά στη Σητεία, που καίει σε χορτολιβαδική έκταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία, ενώ καίει σε δύσβατο σχετικά σημείο, κάτι που κάνει την κατάσβεσή της πιο δύσκολη.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και 2 πεζοπόρα τμήματα.
Μολονότι η φωτιά καίει όχι μακριά από οικισμό, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ανησυχία για πιθανή επέκτασή της.
