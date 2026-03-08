Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στη Σητεία, καίει σε χορτολιβαδική έκταση
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κρήτη Σητεία

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στη Σητεία, καίει σε χορτολιβαδική έκταση

Από τις φλόγες δεν κινδυνεύει οικισμός, ενώ η πυρκαγιά καίει σε σχετικά δύσβατο σημείο

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στη Σητεία, καίει σε χορτολιβαδική έκταση
Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια της Πυροσβεστικής να κατασβέσει φωτιά στη Σητεία, που καίει σε χορτολιβαδική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία, ενώ καίει σε δύσβατο σχετικά σημείο, κάτι που κάνει την κατάσβεσή της πιο δύσκολη.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και 2 πεζοπόρα τμήματα.

Μολονότι η φωτιά καίει όχι μακριά από οικισμό, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ανησυχία για πιθανή επέκτασή της.

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης