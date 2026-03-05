Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει μήνυση και αγωγή κατά Λάκη Λαζόπουλου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άδωνις Γεωργιάδης Λάκης Λαζόπουλος Αλ Τσαντίρι Νιουζ Αγωγή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει μήνυση και αγωγή κατά Λάκη Λαζόπουλου, δείτε βίντεο

Για σφοδρή και χυδαία επίθεση που ξεπερνά τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής μιλά ο υπουργός Υγείας - Δείτε το βίντεο με το επίμαχο απόσπασμα από την εκπομπή Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει μήνυση και αγωγή κατά Λάκη Λαζόπουλου, δείτε βίντεο
376 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του,  διαμαρτυρόμενος για τα όσα είπε ο κωμικός στην εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega. 

Ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι ο Λάκης Λαζόπουλος «εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου» εκτιμώντας ότι «ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής». Συμπληρώνει σε ότι η επίθεση Λαζόπουλου εναντίον του «προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη».

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσης ότι καταθέτει αγωγή  κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό
@MegaTvOfficial ο @LakLazopoulos μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.
Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.

Δείτε το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη που απαντά στον Λάκη Λαζόπουλο:



Δείτε το βίντεο με τα όσα είπε στην εκπομπή του ο Λάκης Λαζόπουλος: 

376 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης