Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες ημέρες, πότε και πού έρχονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά της Πίνδου. Έτσι, στην Αττική οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ παρόμοιες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στη βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, στα δυτικά της Πίνδου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αισθητά υψηλότερη, φτάνοντας τους 19 έως 21 βαθμούς.Το Σάββατο αναμένονται λίγες παροδικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, όμως μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με γενικά αίθριες συνθήκες.