Ο χειμώνας 2025 - 2026 στους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το meteo - Δείτε χάρτη
Καιρός Meteo Χειμώνας

Ο χειμώνας 2025 - 2026 στους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το meteo - Δείτε χάρτη

Σχεδόν όλος ο χειμώνας πάνω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίας - Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026

Ο χειμώνας 2025 - 2026 στους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το meteo - Δείτε χάρτη
Ο χειμώνας του 2025–2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα (τουλάχιστον από το 1960). Ο θερμότερος χειμώνας παραμένει ο χειμώνας 2023–2024.

Ο χειμώνας του 2025–2026 (Δεκέμβριος 2025, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2026) στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από πολύ ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα με θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, καταγράφηκαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κυμάνθηκε κάτω από τη μέση τιμή για μερικές ημέρες, κυρίως στις αρχές έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Στη εικόνα του meteo που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για τη χειμερινή περίοδο στην Ελλάδα από το 1960 έως το 2026.

Ο χειμώνας 2025 - 2026 στους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το meteo - Δείτε χάρτη



Ο χειμώνας του 2025–2026 καταγράφηκε ως ο 2ος θερμότερος τουλάχιστον από το 1960. Συνολικά, 78 ημέρες (86%) του χειμώνα είχαν θερμοκρασία πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991–2020. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταγραφεί οι τέσσερις θερμότεροι χειμώνες στην Ελλάδα. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026.

Παράλληλα, ο χειμώνας 2025–2026 ήταν ένας από τους πιο υγρούς χειμώνες στα χρονικά των καταγραφών στην Ελλάδα, ενώ η χιονοκάλυψη κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις κλιματικές τιμές.
