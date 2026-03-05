Ο χειμώνας 2025 - 2026 στους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το meteo - Δείτε χάρτη

Σχεδόν όλος ο χειμώνας πάνω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίας - Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026