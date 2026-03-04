Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Νεκρή γυναίκα από τη φωτιά στο Μεταξουργείο
Επιχειρεί η Πυροσβεστική
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε εντός εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς το βράδυ της Τετάρτης.
Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού αποκαταστάθηκε μετά τις 23:00.
