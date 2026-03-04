Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κομοτηνής, κατασχέθηκαν 6 κινητά
Δικογραφία σε βάρος έξι κρατουμένων
Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, από αστυνομικούς.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε 5 κελιά,-3 θαλάμους και κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν στην κατοχή κρατουμένων σε θάλαμο και κατασχέθηκαν 6 συσκευές κινητών τηλεφώνων, με εγκατεστημένες 6 κάρτες sim.
Μετά τις έρευνες, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος 6 αλλοδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.
