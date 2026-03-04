Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πατάτες Αιγύπτου ως «ελληνικές»: Τι έδειξαν οι έλεγχοι του υπ. Ανάπτυξης στην αγορά, «έπεσαν» πρόστιμα 62.000 ευρώ
Πατάτες Αιγύπτου ως «ελληνικές»: Τι έδειξαν οι έλεγχοι του υπ. Ανάπτυξης στην αγορά, «έπεσαν» πρόστιμα 62.000 ευρώ
524 έκτακτοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων το πρώτο δίμηνο του 2026
Συνολικά 524 έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων πραγματοποίησε σε όλη τη χώρα η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το πρώτο δίμηνο του 2026.
Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι «οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων είναι διαρκής προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τον καταναλωτή, να στηρίζουμε τις συνεπείς επιχειρήσεις και να αποτρέπουμε πρακτικές που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό» προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων».
Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκαν συνολικά 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών στοιχείων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.
Μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ανακριβών/ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων.
Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι «οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων είναι διαρκής προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τον καταναλωτή, να στηρίζουμε τις συνεπείς επιχειρήσεις και να αποτρέπουμε πρακτικές που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό» προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων».
Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκαν συνολικά 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών στοιχείων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.
Μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ανακριβών/ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων.
Πατάτες Αιγύπτου ως «ελληνικές»Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε δύο περιπτώσεις παραπλανητικής δήλωσης προέλευσης προϊόντος (ελληνοποιήσεις), όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης παρουσιάζονταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους παραγωγούς.
Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα