Θλίψη για τον 25χρονο Αλέξη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Πώς έγινε το δυστύχημα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Λεωφόρος Ποσειδώνος

Θλίψη για τον 25χρονο Αλέξη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με ταχύτητα σε σταματημένα οχήματα σε κόκκινο φανάρι

Θλίψη για τον 25χρονο Αλέξη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Πώς έγινε το δυστύχημα
Λίνα Κεκέση
136 ΣΧΟΛΙΑ
Το ξημέρωμα της Τρίτης (3/3) στην άσφαλτο της λεωφόρου Ποσειδώνος γράφτηκε μια ακόμα τραγωδία.

Η ζωή του 25χρονου Αλέξη κόπηκε απότομα βυθίζοντας στο πένθος την κοινωνία της Φυλής.

Πώς έγινε το δυστύχημα 

Ο Αλέξης είχε φύγει από το σπίτι του σύμφωνα με πληροφορίες για μια βόλτα με τους φίλους του.  Σταματημένος στο κόκκινο φανάρι μαζί με τέσσερα ακόμη οχήματα περίμενε υπομονετικά να συνεχίσει τη διαδρομή του.

Μέχρι που ένα αυτοκίνητο οδηγούμενο από έναν 23χρονο Τσέχο και σύμφωνα με τις Αρχές ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ , έπεσε με ταχύτητα πάνω στα σταματημένα οχήματα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Το αυτοκίνητο του Αλέξη μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών παρασύροντας κι άλλα οχήματα και προκαλώντας καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων.

Ο 25χρονος Αλέξης σκοτώθηκε ακαριαία. Δίπλα του , σύμφωνα με πληροφορίες ο συνομήλικος φίλος του τραυματίστηκε όπως και ένα ακόμα άτομο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο 23χρονος οδηγός συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση .
Λίνα Κεκέση
136 ΣΧΟΛΙΑ

