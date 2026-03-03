Ένας 25χρονος νεκρός από την καραμπόλα στην Ποσειδώνος, συνελήφθη 23χρονος οδηγός θετικός στο αλκοτέστ
Ένας 25χρονος νεκρός από την καραμπόλα στην Ποσειδώνος, συνελήφθη 23χρονος οδηγός θετικός στο αλκοτέστ
Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα
Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης στην καραμπόλα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Άλιμο.
Στη σύγκρουση, που έγινε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα.
Από τη σύγκρουση, ο 25χρονος άντρας βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας 23χρονος Τσέχος οδηγός ενός από τα εμπλεκόμενα οχήματα βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ.
Ο νεαρός οδηγός έχει ήδη συλληφθεί και η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.
