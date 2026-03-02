Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά

Η επίθεση του Ιράν στη βάση μας στην Κύπρο δεν είναι αντίποινα για τη στάση μας, υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός





Η βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο έγινε στόχος επίθεσης από drone το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη βρετανική Βουλή.Ο Στάρμερ τόνισε ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσει πως οι βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται απόκαι ότι η επίθεσημε καμία απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου.Ξεκινώντας την ομιλία του, ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτήΣτη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι μια «διαπραγματευμένη συμφωνία», στην οποία το Ιράν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει «οποιαδήποτε φιλοδοξία» για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες στην περιοχή.«Αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσειμε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά. «Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας», συνέχισε, τονίζοντας ότι υποστηρίζει τις επιλογές του.Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε όλη την περιοχή, εκτοξεύοντας «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν επιτεθεί».Σημείωσε πως περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που είναι σε διακοπές και αυτών που είναι σε διέλευση. Ειδικότερα, το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες, κάτι που ο Στάρμερ χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε γιατί άλλαξε γνώμη και επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις: Η κυβέρνηση επιμένει να διευκρινίζει ότι η άδεια δίνεται μόνο γιαμε στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή».

Ο Στάρμερ υποστηρίζει ότι αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, καθώς πρόκειται για «συλλογική αυτοάμυνα».



«Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και μάθαμε από αυτά» Ο Στάρμερ είπε ότι μόνο κατά το τελευταίο έτος το Ιράν έχει υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι «κάθε μία από αυτές τις αποτρέψαμε».



Λέει ότι είναι «σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».



Υπογράμμισε επίσης ότι «όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά». «Και οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο» είπε.





