Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά
Η επίθεση του Ιράν στη βάση μας στην Κύπρο δεν είναι αντίποινα για τη στάση μας, υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ο Στάρμερ τόνισε ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσει πως οι βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι η επίθεση δεν συνδέεται με καμία απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Keir Starmer on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Our bases in Cyprus are not being used by U.S. bombers. pic.twitter.com/uAlPXlbFq9
Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι μια «διαπραγματευμένη συμφωνία», στην οποία το Ιράν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει «οποιαδήποτε φιλοδοξία» για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες στην περιοχή.
«Αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.
"We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement"— BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2026
PM Keir Starmer says Iran must agree to "give up any aspirations to develop a nuclear weapon" and stop its "destabilising activity"
Follow live: https://t.co/ZvHfbIKwNY pic.twitter.com/pujPxojNiW
"President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes," PM Keir Starmer tells MPs— BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2026
"It is my duty to judge what is in Britain's national interest, that is what I've done," he says
Follow live: https://t.co/ZvHfbIKwNY pic.twitter.com/fkP7lVkyGA
Σημείωσε πως περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που είναι σε διακοπές και αυτών που είναι σε διέλευση. Ειδικότερα, το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες, κάτι που ο Στάρμερ χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».
Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε γιατί άλλαξε γνώμη και επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις: Η κυβέρνηση επιμένει να διευκρινίζει ότι η άδεια δίνεται μόνο για αμυντικές ενέργειες, με στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή».
Ο Στάρμερ είπε ότι μόνο κατά το τελευταίο έτος το Ιράν έχει υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι «κάθε μία από αυτές τις αποτρέψαμε».
«Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και μάθαμε από αυτά»
Λέει ότι είναι «σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».
Υπογράμμισε επίσης ότι «όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά». «Και οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο» είπε.
"We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons, any UK actions must always have a lawful basis and a viable thought through plan," Keir Starmer says— BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2026
"We will not join offensive action now," the PM adds
Follow live: https://t.co/ZvHfbIKwNY pic.twitter.com/r6JeGGgZvi
