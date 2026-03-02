H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Σύλληψη 54χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πάνω από 1.100 πακέτα λαθραία τσιγάρα
Είχε φτάσει με πτήση από το Κάιρο
Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής 01/03 οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν 1.165 πακέτα λαθραία τσιγάρα.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διενήργησαν έλεγχο στις αποσκευές του 54χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 1.165 πακέτα τσιγάρα και 4 συσκευασίες καπνού τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, παραβιάζοντας τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.090 ευρώ.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της Γ.Α.Δ.Α. για την πάταξη της παράνομης διακίνησης προϊόντων μέσω του αεροδρομίου.
