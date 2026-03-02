Σύλληψη 54χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πάνω από 1.100 πακέτα λαθραία τσιγάρα
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Λαθραία τσιγάρα Σύλληψη Αστυνομία

Σύλληψη 54χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πάνω από 1.100 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Είχε φτάσει με πτήση από το Κάιρο

Σύλληψη 54χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πάνω από 1.100 πακέτα λαθραία τσιγάρα
Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής 01/03 οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν 1.165 πακέτα λαθραία τσιγάρα.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διενήργησαν έλεγχο στις αποσκευές του 54χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 1.165 πακέτα τσιγάρα και 4 συσκευασίες καπνού τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, παραβιάζοντας τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.090 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της Γ.Α.Δ.Α. για την πάταξη της παράνομης διακίνησης προϊόντων μέσω του αεροδρομίου.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης