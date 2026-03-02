Εορτάσθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι

Το Εξαρχάτο Λιθουανίας και η χειροτονία

Επικαλέστηκε τον «Άρχοντα της ειρήνης» να ενισχύσει όσους αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ειρήνης και να ελεήσει την ανθρωπότητα, προσδίδοντας στην εορτή σαφή οικουμενική διάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ιστορικούς αγώνες της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης, επισημαίνοντας το βαρύ φορτίο ευθύνης που φέρει «για τη σταθερότητα και την ευημερία των Εκκλησιών του Θεού».Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον χειροτονία του Υποδιακόνου κ. Βλαδιμήρου Konichshev, ο οποίος έλαβε το όνομα Πλάτων, προς τιμήν του Αγίου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος, Επισκόπου Εσθονίας, ο οποίος μαρτύρησε το 1919.Ο νέος διάκονος θα διακονήσει στην Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιθουανία. Απευθυνόμενος προσωπικά στον νέο διάκονο, ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι η διακονία δεν αποτελεί ατομική διάκριση, αλλά πράξη απόλυτης «κενώσεως».Ο κληρικός καλείται να υπηρετήσει έναν βαθιά κατακερματισμένο κόσμο, στεκόμενος δίπλα σε κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο, με το ήθος του Καλού Σαμαρείτη.Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, αναδεικνύοντας το θεολογικό και ιστορικό βάθος της εορτής, η οποία αποτελεί θρίαμβο της Ορθοδοξίας και της τιμής των ιερών εικόνων.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νεοσύστατο Πατριαρχικό Εξαρχάτο στη Λιθουανία.Ο κ.κ. Βαρθολομαίος έκανε λόγο για «πνευματική χειραφέτηση» και όχι για μία απλή διοικητική πράξη. Τόνισε δε ότι η Αγία Μεγάλη Εκκλησία δεν λησμονεί το ποίμνιό της, ενώ ο Ορθόδοξος λαός των χωρών της Βαλτικής, αρνούμενος να ταυτίσει την κανονικότητα με την υποδούλωση ή την εργαλειοποίηση της πίστης από κοσμικές δυνάμεις, βρήκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την «αληθινή πνευματική του καρδιά», μακριά από τον εθνοφυλετισμό και τις γεωπολιτικές εξαρτήσεις.Στον εορτασμό παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, οι Μητροπολίτες Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Ικονίου Θεόληπτος, Προύσης Ιωακείμ και Αγκύρας Γρηγόριος, καθώς και ο Blase Joseph Cupich, Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Σικάγου.Επίσης, συμμετείχαν οι Επίσκοποι Αλικαρνασσού Αδριανός και Ντονέτσκ και Σλαβιάνσκ Σάββας από την Εκκλησία της Ουκρανίας, επικεφαλής πολυμελούς ομίλου ουκρανών προσκυνητών, Αγιορείτες μοναχοί, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Αδελφότητος Οφφικιαλίων «Παναγία η Παμμακάριστος» κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, καθώς και ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αλκιβιάδης Στεφανής. Το παρών έδωσε πλήθος πιστών από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό, προσδίδοντας διεθνή χαρακτήρα στην εορτή.Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή». Ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, κορυφαία στιγμή της ημέρας, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε το συγκεντρωμένο πλήθος.Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εξ Μαρμάρων, όπου τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης Λάζαρος Θεοδοσίου, κληρικός της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.