Εορτάσθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
«Προσευχόμαστε προς τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, για την επικράτηση της ειρήνης στον βαθιά ταραγμένο κόσμο μας», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α'
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και σύμφωνα με την αιώνια παράδοση της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, εορτάσθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας τη 1η Μαρτίου 2026.
Στο επίκεντρο του εορτασμού βρέθηκε η προσευχή για την ειρήνη σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται σκληρά από πολέμους, συγκρούσεις και βία, όπως υπογράμμισε με έμφαση ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για αγαστή συνύπαρξη των λαών και τη σωτηρία του ανθρώπου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε λόγο με έντονο θεολογικό και ταυτόχρονα επίκαιρο χαρακτήρα, κατά την εις διάκονον χειροτονία του υποδιακόνου Βλαδίμηρου Κονίστσεφ.
Αφενός μίλησε για τη δογματική σημασία της Ενανθρώπησης, αφετέρου ανέδειξε την αγωνιώδη ανάγκη για ειρήνη σε έναν κόσμο, που δοκιμάζεται.
Ο Παναγιώτατος υπογράμμισε, ότι η Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική ανάμνηση της αναστήλωσης των ιερών εικόνων, αλλά μια βαθιά ανθρωπολογική και θεολογική διακήρυξη: η ύλη αγιάζεται, ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος και η ιστορία δεν είναι ένας κλειστός κύκλος καταδίκης.
Η Ενανθρώπηση του Θεού, τόνισε, μεταμορφώνει την κτίση και ανοίγει προοπτική ελευθερίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μίλησε για τη δραματική πραγματικότητα της εποχής: «Προσευχόμαστε προς τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, για την επικράτηση της ειρήνης στον βαθιά ταραγμένο κόσμο μας, ο οποίος πλήττεται τραγικά από τον πόλεμο, τις συγκρούσεις, τη βία και την αιματοχυσία».
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ΦανάριΤης Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συμπαραστατούμενος από πλειάδα Αρχιερέων του Θρόνου: τους Μητροπολίτες Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιο, Μιλήτου κ. Απόστολο, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Κολωνείας κ. Αθανάσιο, Ζακύνθου κ. Διονύσιο, Γλυφάδας κ. Αντώνιο, Μπουένος Άϊρες κ. Ιωσήφ, Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλέοπα, Σικάγου κ. Ναθαναήλ, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα και Ντένβερ κ. Κωνσταντίνο.
Επικαλέστηκε τον «Άρχοντα της ειρήνης» να ενισχύσει όσους αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ειρήνης και να ελεήσει την ανθρωπότητα, προσδίδοντας στην εορτή σαφή οικουμενική διάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ιστορικούς αγώνες της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης, επισημαίνοντας το βαρύ φορτίο ευθύνης που φέρει «για τη σταθερότητα και την ευημερία των Εκκλησιών του Θεού».
Ο νέος διάκονος θα διακονήσει στην Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιθουανία. Απευθυνόμενος προσωπικά στον νέο διάκονο, ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι η διακονία δεν αποτελεί ατομική διάκριση, αλλά πράξη απόλυτης «κενώσεως».
Ο κληρικός καλείται να υπηρετήσει έναν βαθιά κατακερματισμένο κόσμο, στεκόμενος δίπλα σε κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο, με το ήθος του Καλού Σαμαρείτη.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, αναδεικνύοντας το θεολογικό και ιστορικό βάθος της εορτής, η οποία αποτελεί θρίαμβο της Ορθοδοξίας και της τιμής των ιερών εικόνων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νεοσύστατο Πατριαρχικό Εξαρχάτο στη Λιθουανία.
Ο κ.κ. Βαρθολομαίος έκανε λόγο για «πνευματική χειραφέτηση» και όχι για μία απλή διοικητική πράξη. Τόνισε δε ότι η Αγία Μεγάλη Εκκλησία δεν λησμονεί το ποίμνιό της, ενώ ο Ορθόδοξος λαός των χωρών της Βαλτικής, αρνούμενος να ταυτίσει την κανονικότητα με την υποδούλωση ή την εργαλειοποίηση της πίστης από κοσμικές δυνάμεις, βρήκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την «αληθινή πνευματική του καρδιά», μακριά από τον εθνοφυλετισμό και τις γεωπολιτικές εξαρτήσεις.
Στον εορτασμό παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, οι Μητροπολίτες Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Ικονίου Θεόληπτος, Προύσης Ιωακείμ και Αγκύρας Γρηγόριος, καθώς και ο Blase Joseph Cupich, Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Σικάγου.
Επίσης, συμμετείχαν οι Επίσκοποι Αλικαρνασσού Αδριανός και Ντονέτσκ και Σλαβιάνσκ Σάββας από την Εκκλησία της Ουκρανίας, επικεφαλής πολυμελούς ομίλου ουκρανών προσκυνητών, Αγιορείτες μοναχοί, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Αδελφότητος Οφφικιαλίων «Παναγία η Παμμακάριστος» κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, καθώς και ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αλκιβιάδης Στεφανής. Το παρών έδωσε πλήθος πιστών από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό, προσδίδοντας διεθνή χαρακτήρα στην εορτή.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή». Ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, κορυφαία στιγμή της ημέρας, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε το συγκεντρωμένο πλήθος.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εξ Μαρμάρων, όπου τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης Λάζαρος Θεοδοσίου, κληρικός της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
Το Εξαρχάτο Λιθουανίας και η χειροτονίαΚατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον χειροτονία του Υποδιακόνου κ. Βλαδιμήρου Konichshev, ο οποίος έλαβε το όνομα Πλάτων, προς τιμήν του Αγίου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος, Επισκόπου Εσθονίας, ο οποίος μαρτύρησε το 1919.
