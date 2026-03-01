Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Σύρος Διάσωση Πυροσβεστική

Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του

Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και ανέσυρε τον σκύλο με ασφάλεια ενώ μόλις βρέθηκε στην επιφάνεια, του προσέφεραν νερό

Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
8 ΣΧΟΛΙΑ
Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που βρέθηκε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στο Άνω Μάννα της Σύρου στήθηκε από την Πυροσβεστική.

Το ζώο εντοπίστηκε από δύο άτομα που ενημέρωσαν την Πυροσβεστική. Όπως διαπιστώθηκε, το ζώο ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένο και δυσκολευόταν να κινηθεί, γεγονός που δείχνει ότι παρέμενε εγκλωβισμένο για ημέρες, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.

Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και ανέσυρε τον σκύλο με ασφάλεια ενώ μόλις βρέθηκε στην επιφάνεια, του προσέφεραν νερό. Στο λουράκι του υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας και οι πυροσβέστες κάλεσαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και ανέφερε ότι αναζητούσε τον σκύλο του περίπου δύο εβδομάδες ενώ τον μετέφερε σε κτηνίατρο.

«Ευτυχώς το σκυλάκι του πατέρα μου βρέθηκε μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Αμέλεια κάποιων να σκεπάσουν το πηγάδι - παγίδα σε βουνό. Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Σύρου για τη διάσωσή του», δήλωσαν οι κηδεμόνες.

Δείτε φωτογραφίες: 

Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης