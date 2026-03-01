Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο, τον έψαχναν 10 μέρες οι κηδεμόνες του
Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και ανέσυρε τον σκύλο με ασφάλεια ενώ μόλις βρέθηκε στην επιφάνεια, του προσέφεραν νερό
Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που βρέθηκε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στο Άνω Μάννα της Σύρου στήθηκε από την Πυροσβεστική.
Το ζώο εντοπίστηκε από δύο άτομα που ενημέρωσαν την Πυροσβεστική. Όπως διαπιστώθηκε, το ζώο ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένο και δυσκολευόταν να κινηθεί, γεγονός που δείχνει ότι παρέμενε εγκλωβισμένο για ημέρες, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.
Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και ανέσυρε τον σκύλο με ασφάλεια ενώ μόλις βρέθηκε στην επιφάνεια, του προσέφεραν νερό. Στο λουράκι του υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας και οι πυροσβέστες κάλεσαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και ανέφερε ότι αναζητούσε τον σκύλο του περίπου δύο εβδομάδες ενώ τον μετέφερε σε κτηνίατρο.
«Ευτυχώς το σκυλάκι του πατέρα μου βρέθηκε μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Αμέλεια κάποιων να σκεπάσουν το πηγάδι - παγίδα σε βουνό. Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Σύρου για τη διάσωσή του», δήλωσαν οι κηδεμόνες.
