Επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο διαρρηκτών στον Βύρωνα, προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος
Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν ακόμη τέσσερις περιπτώσεις διαρρήξεων που είχαν διαπραχθεί στο κέντρο της Αθήνα, στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Σμύρνη
Στη σύλληψη δύο ανδρών για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου 2026, στην περιοχή του Βύρωνα.
Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κλήθηκαν για διάρρηξη σε σπίτι στον Βύρωνα και κατά την μετάβασή τους στο σημείο εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους ηλικίας 34 και 37 ετών την ώρα που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.
Όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια, οι δράστες είχαν εισέλθει σε διαμέρισμα χρησιμοποιώντας διαρρηκτικό εργαλείο και είχαν αφαιρέσει κοσμήματα και τιμαλφή. Στη θέα των αστυνομικών απέρριψαν τα κλοπιμαία στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
Από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια από τους αστυνομικούς, προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2025, διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε κατοικίες, από όπου αφαιρούσαν κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν κάλτσες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να μην αφήνουν αποτυπώματα, καθώς και ειδική κάρτα με την οποία εξασφάλιζαν πρόσβαση στο εσωτερικό ανασφάλιστων οικιών, με στόχο να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν ακόμη τέσσερις περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων που είχαν διαπραχθεί στο κέντρο της Αθήνα, στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Σμύρνη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δρούσαν προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος
