Εξιχνιάστηκε η μεγάλη κλοπή από σπίτι ηλικιωμένης στη Κω, συνελήφθη 62χρονος αλλοδαπός
Σύμφωνα με την καταγγελία ο δράστης αφαίρεσε 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ
Στην εξιχνίαση και στην σύλληψη του δράστη της μεγάλης κλοπής σε σπίτι 84χρονης στην Κω προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μια 84χρονη κατήγγειλε ότι, κατά την απουσία της, άγνωστος ή άγνωστοι εισήλθαν στην οικία της και αφαίρεσαν 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως αναφέρουν οι Αρχες, το απόγευμα της Πέμπτης 26/02, οι αστυνομικοί ταυτοποιήσαν έναν 62χρονο ως δράστη της κλοπής και τον συνέλαβαν. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, σε αποθήκη, καθώς και σε οχήματα που διατηρούσε όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
Το χρηματικό ποσό των 4.260 ευρώ
Πιστόλι τύπου «replica» με -5- μεταλλικά σφαιρίδια
Τρία κινητά τηλέφωνα
Ένας φορητός υπολογιστής αφής
Ένα χρηματοκιβώτιο
Επίσης κατασχέθηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο 62χρονος.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.
