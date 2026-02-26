Διέρρηξαν σπίτι στην Κω και άρπαξαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Κως Διάρρηξη Λίρες Αγγλίας

Διέρρηξαν σπίτι στην Κω και άρπαξαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ

Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών

Διέρρηξαν σπίτι στην Κω και άρπαξαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ
6 ΣΧΟΛΙΑ
Διάρρηξη σε οικία της Κω κατήγγειλε μία 84χρονη, κάτοικος του νησιού, στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.

Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης