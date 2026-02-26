Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Διέρρηξαν σπίτι στην Κω και άρπαξαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ
Διέρρηξαν σπίτι στην Κω και άρπαξαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ
Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών
Διάρρηξη σε οικία της Κω κατήγγειλε μία 84χρονη, κάτοικος του νησιού, στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.
Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.
Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα