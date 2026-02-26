Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Έκλεψε αλυσίδα και την κατάπιε, συνελήφθη 16χρονος στο Μετρό
Έκλεψε αλυσίδα και την κατάπιε, συνελήφθη 16χρονος στο Μετρό
Ο νεαρός έτρεχε στο τούνελ και τον καταδίωξαν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή των δρομολογίων
Συνελήφθη 16χρονος στον Σταθμό Λαρίσης που έκλεψε αλυσίδα επιβάτη και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας σε τούνελ ενώ στο τέλος την κατάπιε.
Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 16χρονος περίμενε στην αποβάθρα του Μετρό και τράβηξε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.
Τον νεαρό αντιλήφθηκαν αστυνομικοί που πραγματοποιούν περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη».
Επιχειρώντας να διαφύγει, ο 16χρονος μπήκε μέσα στο τούνελ του σταθμού και έτρεχε με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή των δρομολογίων.
Τον νεαρό καταδίωξαν αστυνομικοί και μόλις διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να διαφύγει, κατάπιε την αλυσίδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 16χρονος περίμενε στην αποβάθρα του Μετρό και τράβηξε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.
Τον νεαρό αντιλήφθηκαν αστυνομικοί που πραγματοποιούν περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη».
Επιχειρώντας να διαφύγει, ο 16χρονος μπήκε μέσα στο τούνελ του σταθμού και έτρεχε με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή των δρομολογίων.
Τον νεαρό καταδίωξαν αστυνομικοί και μόλις διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να διαφύγει, κατάπιε την αλυσίδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα