Πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο πέφτουν στον Έβρο, πλημμύρισαν σπίτια στη Μάνδρα, κινδυνεύουν τα Λάβαρα

Πώς τα νερά από τη Βουλγαρία πνίγουν τον Έβρο - Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης βρίσκονται κάτω από τα νερά του ποταμού

Σουφλί και τα χωριά Λάβαρα και Μάνδρα όπου εξαιτίας της υπερχείλισης του



Στον Έβρο πέφτουν 1.600 κ.μ. νερού κάθε δευτερόλεπτο, προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία και το φράγμα του Ιβαήλοφγκραντ που φτάνουν στον Έβρο από τον παραπόταμό του, τον Άρδα. Παράλληλα, το ποτάμι ενισχύεται με νερά που έρχονται ανατολικά από τον Τούντζα, αλλά και νοτιότερα από τον Ερυθροπόταμο (περίπου στο ύψος του Διδυμοτείχου), ενώ το υδάτινο δυναμικό του Εβρου ενισχύει σε μικρότερο βαθμό και ο Εργίνης. Ο όγκος του νερού που διοχετεύεται στον Εβρο είναι τεράστιος, ωστόσο, είναι σημαντικά μικρότερος εκείνου που έφτανε στις μεγάλες πλημμύρες το χειμώνα του 2014- 15: Τότε, όπως λέει στο protothema.gr ο τότε αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, έφταναν στον Έβρο, κυρίως από τη Βουλγαρία 3.000 κ.μ. το δευτερόλεπτο και είχαν πλημμυρίσει πάνω από 400.000 στρέμματα.



πρώτα σπίτια του χωριού ενώ μπήκαν και στα υπόγεια δύο κατοικιών.



Στη μάχη της προστασίας του χωριού Μάνδρα οι αρχές έχουν ρίξει μια μεγάλη αντλία υδάτων οριοθετώντας έτσι τον κύριο όγκο των υδάτων μετά το ανάχωμα που κυριολεκτικά σώζει το χωριό.





Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Μάνδρας, Θοδωρής Τζιαμπάρης το ανάχωμα είναι αυτό που έχει σώσει το χωριό και τα νερά που αντλούνται ρίχνονται μετά το ανάχωμα.



«Έχουμε τα νερά από την υπερχείλιση του Έβρου αλλά και αυτά που έρχονται από τα Λάβαρα και έτσι η στάθμη των νερών είναι ψηλά. Φαίνεται και από το ύψος της γέφυρας αφού τα νερά έχουν φτάσει μέχρι πάνω λίγο πριν το οδόστρωμα» είπε ο κ. Τζιαμπάρης.

Κλείσιμο

«Αυξάνεται η στάθμη 5 εκατοστά την ώρα» Το ΤΟΕΒ Σουφλίου όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Γιώργος Μαθιουδάκης, έχει ρίξει στη μάχη της απάντλησης νερών πέντε μεγάλες αντλίες ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση.



«Κάθε μια ώρα η στάθμη στην περιοχή ανεβαίνει περίπου 5 εκατοστά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαθιουδάκης προσθέτοντας ότι ο κάμπος της περιοχής γεμίζει με 3.500 κυβικά νερού το 24ωρο.



Όπως είπε το φαινόμενο έχει μεγάλη ένταση και έχει σημειωθεί παρόμοιο και στο παρελθόν. «Το 2015 είχε γίνει κάτι παρόμοιο και τότε -όπως και τώρα- φοβόμαστε ότι θα σπάσει (σ.σ. ανάχωμα) στο ίδιο σημείο στο Τρανό Ρέμα που είναι πριν από το χωριό Μάνδρα, και συγκεκριμένα στο νότιο κόμβο του Σουφλίου» είπε ο κ. Μαθιουδάκης.



Δύσκολη είναι και η κατάσταση στα Λάβαρα όπου σήμερα τα ξημερώματα ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα του 112 με το οποίο τους καλούσε σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Έβρου. Σημειώνεται ότι ο Έβρος δεν έχει γρήγορη ροή, πράγμα που δυσκολεύει τη ροή των υδάτων προς τη θάλασσα. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει δραματικά, εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα αρχίσει να εκτονώνεται μετά την Κυριακή.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού είναι τοόπου εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Έβρου και του σπασίματος αναχωμάτων, τα νερά έχουν φτάσει κυριολεκτικά μια ανάσα από τα σπίτια τους.Στον Έβρο πέφτουν 1.600 κ.μ. νερού κάθε δευτερόλεπτο, προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία και το φράγμα του Ιβαήλοφγκραντ που φτάνουν στον Έβρο από τον παραπόταμό του, τον Άρδα. Παράλληλα, το ποτάμι ενισχύεται με νερά που έρχονται ανατολικά από τον Τούντζα, αλλά και νοτιότερα από τον Ερυθροπόταμο (περίπου στο ύψος του Διδυμοτείχου), ενώ το υδάτινο δυναμικό του Εβρου ενισχύει σε μικρότερο βαθμό και ο Εργίνης. Ο όγκος του νερού που διοχετεύεται στον Εβρο είναι τεράστιος, ωστόσο, είναι σημαντικά μικρότερος εκείνου που έφτανε στις μεγάλες πλημμύρες το χειμώνα του 2014- 15: Τότε, όπως λέει στο protothema.gr ο τότε αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, έφταναν στον Έβρο, κυρίως από τη Βουλγαρία 3.000 κ.μ. το δευτερόλεπτο και είχαν πλημμυρίσει πάνω από 400.000 στρέμματα.Στο χωριό Μάνδρα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr τα νερά βρίσκονται σταενώ μπήκαν και στα υπόγεια δύο κατοικιών.Στη μάχη της προστασίας του χωριού Μάνδρα οι αρχές έχουν ρίξει μια μεγάληοριοθετώντας έτσι τον κύριο όγκο των υδάτων μετά το ανάχωμα που κυριολεκτικά σώζει το χωριό.Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Μάνδρας,το ανάχωμα είναι αυτό που έχει σώσει το χωριό και τα νερά που αντλούνται ρίχνονται μετά το ανάχωμα.«Έχουμε τα νερά από την υπερχείλιση του Έβρου αλλά και αυτά που έρχονται από τα Λάβαρα και έτσι η στάθμη των νερών είναι ψηλά. Φαίνεται και από το ύψος της γέφυρας αφού τα νερά έχουν φτάσει μέχρι πάνω λίγο πριν το οδόστρωμα» είπε ο κ. Τζιαμπάρης.Το ΤΟΕΒ Σουφλίου όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος του, έχει ρίξει στη μάχη της απάντλησης νερώνενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση.«Κάθε μια ώρα η στάθμη στην περιοχή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαθιουδάκης προσθέτοντας ότι ο κάμπος της περιοχής γεμίζει με 3.500 κυβικά νερού το 24ωρο.Όπως είπε το φαινόμενο έχει μεγάλη ένταση και έχει σημειωθεί παρόμοιο και στο παρελθόν. «Το 2015 είχε γίνει κάτι παρόμοιο και τότε -όπως και τώρα- φοβόμαστε ότι θα σπάσει (σ.σ. ανάχωμα) στο ίδιο σημείο στοπου είναι πριν από το χωριό Μάνδρα, και συγκεκριμένα στο νότιο κόμβο του Σουφλίου» είπε ο κ. Μαθιουδάκης.Δύσκολη είναι και η κατάσταση σταόπου σήμερα τα ξημερώματα ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα του 112 με το οποίο τους καλούσε σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Έβρου. Σημειώνεται ότι ο Έβρος δεν έχει γρήγορη ροή, πράγμα που δυσκολεύει τη ροή των υδάτων προς τη θάλασσα. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει δραματικά, εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα αρχίσει να εκτονώνεται μετά την Κυριακή.

Παράλληλα με τους κατοίκους που νιώθουν την απειλή της πλημμύρας για τα σπίτια τους, οι αγρότες αγωνιούν ήδη για την καλλιεργητική περίοδο, αφού ήδη σχεδόν 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης είναι κάτω από το νερό. Κάποια χωράφια είχαν ήδη σπαρθεί με στάρι και μηδική, ενώ άλλα είχαν οργωθεί και είχαν ετοιμαστεί για τη σπορά.





Δείτε βίντεο με τον πλημμυρισμένο κόμβο στα Λάβαρα, όπου το νερό έχει καλύψει και τις πινακίδες κυκλοφορίας:





Υπενθυμίζεται ότι από την Τρίτη 24/2 έως και την Παρασκευή 27/2 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει εκ νέου σε κατάσταση red code, δηλαδή κόκκινου συναγερμού την περιφερειακή ενότητα του Έβρου.