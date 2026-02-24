Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών: Εβγαλε μαχαίρι για την προτεραιότητα

Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Οι δύο οξύθυμοι οδηγοί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ
Επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/2), στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών.
Οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου, ο οδηγός ενός ΙΧ και ένας μοτοσικλετιστής, τσακώθηκαν για την προτεραιότητα στο σημείο.
Ο οδηγός της μηχανής χτύπησε με το κράνος τον άλλον οδηγό, με τον δεύτερο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει ελαφρά τον μοτοσικλετιστή στο μπράτσο.
Οι δύο οξύθυμοι οδηγοί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
