Επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026: Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται

Μέχρι πότε πρέπει ο εργοδότης να βάλει το επίδομα αδείας του καλοκαιριού - Τι θα αλλάξει φέτος στην πληρωμή





Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών.







Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας 2026 Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.



Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ), το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ (από 556,05 ευρώ).







Η μεγάλη αλλαγή με τις άδειες καλοκαιριού Με τα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, παύει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης.



Ποια επιδόματα Μαΐου πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ - Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι Πλέον, υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.



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Για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.



Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι; Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα «πηγαδάκια» που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτιρίου ακούγεται η εξής ερώτηση: «Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι;».



Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται τον χρόνο. Προσοχή! Οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία.



Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά της θερινής περιόδου, το επίδομα άδειας καλοκαιριού 2026 αρχίζει να απασχολεί ιδιαιτέρως χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών.«Πότε πληρώνεται» και «πώς υπολογίζεται» αποτελούν δύο βασικά ερωτήματα για το επίδομα αδείας 2026, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος λόγω της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό.Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ), το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ (από 556,05 ευρώ).Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ έχει δημιουργήσει ειδική online εφαρμογή, προκειμένου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα τα χρήματα που δικαιούνται.Με τα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, παύει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης.Πλέον, υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η τμηματική λήψη καλοκαιρινής άδειας υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν την ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Αναλυτικά:Για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα «πηγαδάκια» που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτιρίου ακούγεται η εξής ερώτηση: «Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι;».Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται τον χρόνο. Προσοχή! Οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία.

Για εργαζόμενους με πενθήμερη απασχόληση οι ημέρες άδειας είναι: -20 ημέρες για το 1ο έτος (σ.σ. εξαρτάται από τον μήνα που ξεκίνησε η εργασιακή σχέση)

-21 ημέρες για το 2ο έτος (με συμπληρωμένο όμως 12μηνο)

-22 ημέρες για το 3ο έτος

-25 ημέρες όταν έχουν συμπληρωθεί 10+ χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά προϋπηρεσία στο χώρο

-26 ημέρες για 24ετή προϋπηρεσία.



Για εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, οι ημέρες άδειας διαμορφώνονται ως ακολούθως:



-24 ημέρες για την πρώτη χρονιά

-25 ημέρες για τη δεύτερη χρονιά

-26 ημέρες για την τρίτη χρονιά

-30 ημέρες με προϋπηρεσία 10 ετών

-31 ημέρες με προϋπηρεσία 25 ετών.



Σημειώνεται ότι δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που περιμένουν πώς και πώς το επίδομα αδείας 2026, προκειμένου να καλύψουν όχι μόνο δαπάνες για τις διακοπές του καλοκαιριού αλλά και πάγια έξοδα που συνδέονται με το σπίτι ή το αυτοκίνητο.