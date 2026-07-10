ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σκαραμαγκά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σκαραμαγκά

Αυξημένη κίνηση επικρατεί για ακόμα μια ημέρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σκαραμαγκά
Με δυσκολία πραγματοποιείται για ακόμα μια ημέρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς επικρατεί και σήμερα Παρασκευή (10/07) αυξημένη κίνηση. Ειδικότερα, στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δείτε live την κίνηση

Επίσης, δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε ορισμένους δρόμους του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σκαραμαγκά



Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης