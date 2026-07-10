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Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σκαραμαγκά
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σκαραμαγκά
Αυξημένη κίνηση επικρατεί για ακόμα μια ημέρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Με δυσκολία πραγματοποιείται για ακόμα μια ημέρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς επικρατεί και σήμερα Παρασκευή (10/07) αυξημένη κίνηση. Ειδικότερα, στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Δείτε live την κίνηση
Επίσης, δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε ορισμένους δρόμους του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Δείτε live την κίνηση
Επίσης, δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε ορισμένους δρόμους του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο.
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