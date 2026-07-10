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Jerusalem Post: Τουριστική επιχείρηση αρνήθηκε τουρ στον Όλυμπο σε Ισραηλινή «για ιδεολογικούς λόγους»
Jerusalem Post: Τουριστική επιχείρηση αρνήθηκε τουρ στον Όλυμπο σε Ισραηλινή «για ιδεολογικούς λόγους»
Γεωργιάδης: Έκανα επίσημη καταγγελία και έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία μέσω του αντιρατσιστικού νόμου
Για άρνηση μιας ελληνικής τουριστικής επιχείρησης να δεχθεί μια Ισραηλινή σε πεζοπορία στον Όλυμπο επικαλούμενη «ιδεολογικούς λόγους» κάνει λόγο σε δημοσίευμά της η Jerusalem Post.
Το δημοσίευμα επικαλείται ανάρτηση της Ναόμι Κοέν Φρίντμαν στην οποία παραθέτει την απάντηση που έλαβε από την εταιρεία όταν ζήτησε μια θέση στις ξεναγήσεις και τις πεζοπορίες που κάνει στο «βουνό των Θεών».
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εταιρεία Olympus Trek απάντησε στην Φρίντμαν «για ιδεολογικούς λόγους που αφορούν τις θηριωδίες που διαπράττονται αυτή την περίοδο από τους Ισραηλινούς στην Παλαιστίνη, δεν έχουμε διαθέσιμες θέσεις για ανθρώπους από το Ισραήλ».
«Αντισημιτική τουριστική εταιρεία» έγραψε η Φρίντμαν στην ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη σε ομάδα ανταλλαγής απόψεων από Ισραηλινούς για ταξίδια στην Ελλάδα.
«Αυτή η εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει την γνώμη για το Ισραήλ στην Ελλάδα. Η πλειονότητα του ελληνικού λαού εκτιμά το Ισραήλ. Στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τον τουρισμό από το Ισραήλ στην Ελλάδα έχω αντιμετωπίσει λίγες τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί δύο ή τρεις» είπε στην Jerusalem Post η CEO της ισραηλινής τουριστικής εταιρείας Greece & Islands, Σιβάν Ζαμίρ.
Την καταγγελία εντόπισε και ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ γνωστοποίησε ότι έκανε «επίσημη καταγγελία και έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία μέσω του αντιρατσιστικού νόμου»
Το δημοσίευμα επικαλείται ανάρτηση της Ναόμι Κοέν Φρίντμαν στην οποία παραθέτει την απάντηση που έλαβε από την εταιρεία όταν ζήτησε μια θέση στις ξεναγήσεις και τις πεζοπορίες που κάνει στο «βουνό των Θεών».
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εταιρεία Olympus Trek απάντησε στην Φρίντμαν «για ιδεολογικούς λόγους που αφορούν τις θηριωδίες που διαπράττονται αυτή την περίοδο από τους Ισραηλινούς στην Παλαιστίνη, δεν έχουμε διαθέσιμες θέσεις για ανθρώπους από το Ισραήλ».
«Αντισημιτική τουριστική εταιρεία» έγραψε η Φρίντμαν στην ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη σε ομάδα ανταλλαγής απόψεων από Ισραηλινούς για ταξίδια στην Ελλάδα.
«Αυτή η εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει την γνώμη για το Ισραήλ στην Ελλάδα. Η πλειονότητα του ελληνικού λαού εκτιμά το Ισραήλ. Στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τον τουρισμό από το Ισραήλ στην Ελλάδα έχω αντιμετωπίσει λίγες τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί δύο ή τρεις» είπε στην Jerusalem Post η CEO της ισραηλινής τουριστικής εταιρείας Greece & Islands, Σιβάν Ζαμίρ.
Την καταγγελία εντόπισε και ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ γνωστοποίησε ότι έκανε «επίσημη καταγγελία και έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία μέσω του αντιρατσιστικού νόμου»
Για αυτό το θέμα έκανα χθες επίσημη καταγγελία και έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία μέσω του αντιρατσιστικού νόμου https://t.co/1ssAnEsu0I— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 9, 2026
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