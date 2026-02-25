Aπεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό, συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας
Αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας στα αιτήματά τους

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). Στις 11πμ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν: «Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό και την εστίαση με:

- Αυξήσεις στους μισθούς.
- Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας.
- Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους.
- Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας.
- Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού».

