Διακοπή της κυκλοφορίας λόγω καθίζησης στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια
Διακοπή της κυκλοφορίας λόγω καθίζησης στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους
Διακοπή της κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια, μετά από καθίζηση του οδοστρώματος που δημιούργησε τρύπα διαμέτρου περίπου σχεδόν ενός μέτρου.
Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, καθώς το σημείο κρίνεται επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων και πεζών.
Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του σημείου για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκια της Τροχαίας κατευθύνουν τους οδηγούς σε εναλλακτική διαδρομή.
