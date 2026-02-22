Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Εντυπωσιακά πλάνα από τις λαμπαδηφορίες στη Νάξο, η πορεία από το κάστρο έως την παραλία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι Λαμπαδηφορίες ξεκίνησαν το 1994 από μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης Νάξου και διοργανώνονται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Αποκριάς
Εντυπωσιακά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το αποκριάτικο έθιμο της Νάξου, τις Λαμπαδηφορίες, που πραγματοποίηθηκε, όπως κάθε χρόνο το βράδυ του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Αποκριάς.
Πρόκειται για ένα έθιμο, όπου χιλιάδες άνθρωποι με στάχυα στα μαλλιά και στη μέση, βαμμένα πρόσωπα και λευκά σεντόνια κατακλύζουν τους δρόμους του νησιού κρατώντας μεγάλες αναμμένες λαμπάδες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.
Η πορεία των λαμπαδηφόρων ξεκινά από την κορυφή του Βενετικού Κάστρου, συνεχίζει με τύμπανα και ιαχές μέσα από τα στενά του και κατευθύνεται σε ξέφρενους ρυθμούς προς την παραλία.
Οι άνθρωποι ξεφαντώνουν πίνοντας ρακή και χορεύοντας στο ρυθμό των τυμπάνων.
Όποιος θέλει, μπορεί να συμμετέχει και να βιώσει τον παλμό της πομπή. Στο ένα χέρι ο πυρσός, στο άλλο χέρι η ρακή και η γιορτή ξεκινά.
Εντύπωση προκαλεί και ένα μεγάλο άρμα με μία ασπρόμαυρη μάσκα που σέρνουν μαζί τους οι λαμπαδηφορείς.
Σκοπός είναι να ανάψουν χιλιάδες πυρσοί που θα φέρουν το φως, ξορκίζοντας το κακό.
Πώς ξεκίνησε το έθιμοΗ Λαμπαδηφορία ξεκίνησε το 1994 από την κινηματογραφική λέσχη Νάξου. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη κάποιων να «ξεδώσουν» μέσα από αρχέγονες κραυγές υπό τον ήχο των κρουστών και να φέρουν στο σήμερα τη συγκίνηση της διονυσιακής γιορτής.
Σκοπός είναι να ανάψουν χιλιάδες πυρσοί που θα φέρουν το φως, ξορκίζοντας το κακό.
Στην πρώτη λαμπαδηφορία συμμετείχαν 50 άτομα, ενώ πλέον οι συμμετοχές στις λαμπαδηφορίες ανέρχονται σε χιλιάδες.
Κατά τις επτά το απόγευμα οι λαμπαδηφόροι ανηφορίζουν προς το κάστρο περνώντας μέσα από τα στενά σοκάκια του, έχοντας μαζί τους ένα λευκό σεντόνι.
Εκεί, εθελοντές αναλαμβάνουν το βάψιμο του προσώπου των λαμπαδηφόρων με άσπρη και μαύρη μπογιά, οι οποίοι στη συνέχεια τοποθετούν στο κεφάλι και στη μέση τους στάχυα.
Τα τύμπανα σιγά-σιγά δίνουν τον ρυθμό και οι πρώτες κραυγές αντηχούν στα σοκάκια του κάστρου. Στους λαμπαδηφόρους δίνονται οι απαραίτητοι πυρσοί και κατά τις εννιά το βράδυ ξεκινάει η πορεία μέσα από τα στενά του κάστρου, καταλήγοντας στο σημείο συνάντησης που είναι η Αγία Θεοδοσία.
Πρωτοπόρος στη λαμπαδηφορία είναι ένα σκιάχτρο φτιαγμένο από μαύρο σεντόνι, ακολουθούμενο από τον Καρνάβαλο πάνω σε άρμα. Η πορεία πραγματοποιείται κατεβαίνοντας τον κεντρικό δρόμο της χώρας (οδός Έλλης Παπαβασιλείου) και συνεχίζει προς την παραλιακή οδό.
Συγκεκριμένη ομάδα εθελοντών ανεβαίνει πάνω στην Πορτάρα (ναός του Απόλλωνα, θεού του φωτός) και ανάβουν πυρσούς φωτίζοντάς την. Στη συνέχεια επιστρέφουν στην κεντρική πλατεία της παραλίας (Πρωτοπαπαδάκη), όπου καίγεται το σκιάχτρο. Ακολουθεί ξέφρενο γλέντι και χορός μέχρι το πρωί.
