Χειρουργείται ο 17χρονος στην Πτολεμαΐδα μετά την έκρηξη κροτίδας στο χέρι του, τραυματίστηκε σε τρία δάχτυλα
Οι γιατροί επιχειρούν οστεοσύνθεση στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού
Σε εξέλιξη βρίσκεται χειρουργική επέμβαση για τον 17χρονο που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από έκρηξη κροτίδας σε πάρκο της Πτολεμαΐδας, με τους γιατρούς να επιχειρούν οστεοσύνθεση στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού.
Ο ανήλικος κρατούσε την κροτίδα στο δεξί του χέρι όταν αυτή εξερράγη, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύματα σε τρία δάχτυλα: στον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο. Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, ο αντίχειρας είναι το δάχτυλο που έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά.
Αρχικά μεταφέρθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και στη συνέχεια εισήχθη στην Ορθοπαιδική Κλινική. Τα άλλα δύο δάχτυλα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν κινδυνεύει να χάσει κανένα από τα τρία.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν από χθες οι γονείς του 17χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
