Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα, κίνδυνος ακρωτηριασμού δαχτύλων
Το ατύχημα σημειώθηκε σε πάρκο της πόλης – Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής σε εξειδικευμένο κέντρο
Σοβαρό ατύχημα με κροτίδα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πτολεμαΐδα, όταν 17χρονος τραυματίστηκε βαριά στο χέρι έπειτα από αιφνίδια έκρηξη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη διάσωση δύο έως τριών δαχτύλων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης. Ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να ενεργοποιήσει φωτοβολίδα που κρατούσε στα χέρια του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η κροτίδα εξερράγη αιφνιδίως.
Από την έκρηξη προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός στο χέρι του 17χρονου και εκτεταμένη αιμορραγία.
Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.
Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδιαίτερα από ανηλίκους. Με αφορμή το συμβάν, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς γονείς και νέους για αυξημένη προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση κροτίδων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και μόνιμες αναπηρίες.
Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η νοσηλείαΆμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το οποίο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, μεταφέροντάς τον στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.
Έρευνα για τις συνθήκες και έκκληση των αρχώνΟι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και το είδος της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε.
