ΕΛΛΑΔΑ
Ζαγόρι Πυροσβεστική Διάσωση

Κόλλησαν με το αυτοκίνητο σε χιονισμένο δρόμο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων στο Ζαγόρι
Σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων που εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στο χιονισμένο τμήμα του δρόμου μεταξύ Μακρίνου και Γυφτοκάμπου, στο Ζαγόρι, συνδράμει η Πυροσβεστική.

Πρόκειται για επισκέπτες που είχαν φτάσει στην περιοχή για το εορταστικό τριήμερο της Αποκριάς, ωστόσο το όχημά τους δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο για εξορμήσεις σε χιονισμένα τοπία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών βρίσκονται στο σημείο για να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επισκέπτες της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν από κάθε εκδρομή.

