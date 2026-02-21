Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη, χάρτης με τις περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή
Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη, χάρτης με τις περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας έφτασε τα 82 mm

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα- έφτασε τα 82 mm.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου:
  • Θεοδωριανά Άρτας: 82 mm
  • Δραγάτη Ροδόπης: 74 mm
  • Αμαξάδες Ροδόπης: 63 mm
  • Καταρράκτης Άρτας: 54 mm
  • Σάμος: 52 mm
  • Βωβούσα Ιωαννίνων: 52 mm
  • Σάμος-Καρλόβασι: 51 mm
  • Ζωτικό Ιωαννίνων: 51 mm

