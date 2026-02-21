Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη, χάρτης με τις περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή
Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη, χάρτης με τις περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας έφτασε τα 82 mm
Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα- έφτασε τα 82 mm.
Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου:
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα- έφτασε τα 82 mm.
Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου:
- Θεοδωριανά Άρτας: 82 mm
- Δραγάτη Ροδόπης: 74 mm
- Αμαξάδες Ροδόπης: 63 mm
- Καταρράκτης Άρτας: 54 mm
- Σάμος: 52 mm
- Βωβούσα Ιωαννίνων: 52 mm
- Σάμος-Καρλόβασι: 51 mm
- Ζωτικό Ιωαννίνων: 51 mm
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα